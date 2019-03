Bojan confiesa el verdadero motivo de su ausencia en la Eurocopa 2008

SUFRÍA UNA ALTA ANSIEDAD Y MAREOS

Bojan Krkic, exjugador del Barça, ha desvelado cual fue la cusa por la que renunció a la Eurocopa 2008. "Después de un partido ante Osasuna en 2008, me mareé y temblaba". Ese día marcó un punto de inflexión en su carrera: "A partir de ahí, tomaba medicación durante cinco meses". Por último, reiteró su deseo de jugar en 'La Roja. "Quería ir a la Selección pero no podía, tenía miedo de que me pasara algo".