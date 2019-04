Benzema: "Francia se dará cuenta de que han sido injustos conmigo"

SU ENTREVISTA EN 'MARCA' HA TENIDO GRAN REPERCUSIÓN

Karim Benzema ha sido muy crítico con Didier Deschamps, el seleccionador francés, después de no convocarle para la Eurocopa. "Se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia", afirma el delantero del Madrid en una entrevista en el diario 'Marca'. También cargó contra Valbuena: "Es el único que sabe todo lo que pasó y no ha dicho la verdad; yo sólo le ayudé y la historia se me vino encima".