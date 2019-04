Benítez: "James no ha superado la prueba y no estará disponible"

PRIMER DERBI DEL TÉCNICO MADRILEÑO

El entrenador del Real Madrid, Rafael Benítez ha confirmado la baja del jugador colombiano para el derbi madrileño y para los próximos compromisos de su selección. "James no ha superado la prueba, va a seguir unos plazos pero no estará disponible", ha comentado el técnico. Benítez sí recupera a a Bale y Ramos frente al Atlético, "si entran en el once o no, lo decidiremos mañana", ha conluido el entrenador