Benítez, el entrenador que no duerme: "El otro día me fui de Valdebebas a las tres de la mañana"

LLEGA EL PRIMERO A LA CIUDAD DEPORTIVO Y ES EL ÚLTIMO EN IRSE

Rafa Benítez pasa por su mejor momento desde que llegó al Real Madrid. Y eso no le ha hecho cambiar su manera de trabajar, que consiste en llegar el primero a Valdebebas e irse el último. Entre sus tareas, está la de dirigir un entrenamiento y preparar partidos, entre otras cosas que le hacen no dormir. "Llego temprano y me suelo ir bastante tarde. El otro día llegué a la Ciudad Deportivo alrededor de las ocho y me fui a las tres y pico de la mañana. Al principio dormía, ahora menos", afirmó el técnico blanco.