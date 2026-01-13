Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bellingham estalla contra los rumores de su mala relación con Xabi Alonso

El futbolista inglés del Real Madrid se harta de especulaciones: "Menudo montón de mierda".

Bellingham y Xabi Alonso durante un entrenamiento

Bellingham y Xabi Alonso durante un entrenamientoEFE

Jude Bellingham ha decidido romper su silencio tras la destitución de Xabi Alonso. El futbolista del Real Madrid ha publicado un comunicado muy duro contra parte de la prensa, a la que acusa de difundir informaciones falsas sobre su relación con el técnico tolosarra y llega a calificar de "payasos" a algunos periodistas y medios.

El mensaje llega apenas 24 horas después del adiós de Xabi Alonso y solo unas horas más tarde de que el propio Bellingham se despidiera del entrenador en redes sociales. El centrocampista inglés utilizó su aplicación oficial, JB5, para mostrar su enfado y acompañó el texto con capturas de pantalla de informaciones que le señalaban como uno de los jugadores más críticos con el ya exentrenador blanco.

"He dejado pasar demasiadas cosas..."

En su comunicado, Bellingham expresó su hartazgo por las especulaciones: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... menudo montón de mierda", escribió el futbolista.

El inglés fue todavía más contundente al cargar contra quienes dan credibilidad a esas informaciones: "Realmente siento lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus "fuentes". No crean todo lo que leen; de vez en cuando, esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia", añadió.

Se despide el técnico tolosarra

Horas antes de este estallido público, Jude Bellingham fue este martes uno de los últimos jugadores del Real Madrid que se despidieron en redes sociales con un mensaje hacia Xabi Alonso, un día después de que fuese destituido.

"Gracias mister, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro", publicó Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso.

