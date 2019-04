Bartomeu: "Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista"

"NI LA JUNTA NI YO PENSAMOS EN DIMITIR"

El presidente del Barcelona aseguró que no se plantea dimitir y analizó la decisión del Barcelona de adherirse al Pacto Nacional por el referéndum . "A los que dicen que el club hace política, les digo que el Barça no hace partidismo. El Barça no puede dar la espalda a la realidad, sería absurdo", explicó Bartomeu.