El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, también habló sobre el Clásico en la rueda de prensa previa al partido de hoy. El francés aseguró que el árbitro no debería parar el partido si hubiese pancartas y que no debía hacer ninguna explicación sobre el tema de Cataluña. "Ir juntos al partido es una cosa diferente, son las normas y no hay que explicar más. Lo importante es que juguemos el partido. Nosotros debemos pensar que se va a jugar. Lo de fuera, podemos estar hablando una semana”, añadió.