Barcelona - Elche: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga

El Barça recibe al Elche con la necesidad imperiosa de llevarse los tres puntos después de la goleada del Madrid al Valencia y la victoria blanca en el Clásico. Resultados recientes que han dejado al equipo de Flick, en este momento, a ocho puntos de los merengues y con los mismos que el Atleti (22), que ya jugó, ganó y goleó al Sevilla este sábado en el Metropolitano. Por delante está también el Villarreal (23) tras no dar opción al Rayo en la Cerámica (4-0).

Máxima presión para el Barça

Volverá Flick a la banda pero no estará Pedri, que cayó lesionado en el Clásico y que puede significar una baja clave para los azulgrana. El Elche llega al duelo en una cómoda octava posición (14 puntos), a cinco del descenso y a solo tres de puestos europeos, pero que enlaza tres jornadas seguidas sin ganar en Liga (Alavés, Elche y Espanyol). No habrá excesiva presión para el equipo alicantino, que no sabe lo que es ganar al Barça como visitante en toda su historia. Sí consiguió empatar en 7 de los 24 encuentros, aunque la última vez fue en la temporada 1974-1975...

El equipo azulgrana, eso sí, puede afrontar un partido trampa ante un conjunto que juega bien al fútbol y sabe aprovechar los espacios. Claro está que el Barça no está en el mejor momento de la temporada (ha perdido tres de sus últimos cinco partidos), pero hoy no se puede permitir otro pinchazo si no quiere alejarse de su máximo rival.

Bajas y posibles onces del Barça-Elche

En lo referente a las ausencias para hoy, solo las hay para el equipo de Hansi Flick, que no podrá contar con Ter Stegen, Joan García, Gavi, Christensen, Pedri y Raphinha.

Estos son los posibles onces que sacarán Flick y Eder Sarabia para el encuentro de hoy en Montjuic:

BARCELONA: Szczesny; Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé; De Jong, Casadó; Rashford, Fermín, Lamine y Ferran Torres.

ELCHE: Peña; Chust, Bigas, Affengruber; Núñez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Horario y dónde ver el Barça-Elche

El Barcelona-Elche de la jornada 11 de Liga se disputará este domingo 2 de noviembre a las 18:30 en el estadio Lluís Companys (Barcelona) y podrás seguir la retransmisión en directo, la previa, los onces oficiales y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

