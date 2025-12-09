Barcelona - Eintracht de Frankfurt: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Barcelona vuelve a escuchar el himno de la Champions en el Spotify Camp Nou más de tres años después. Lo hará hoy martes ante el Eintracht de Frankfurt en el duelo de la sexta jornada de la fase liga, marcado por el estreno europeo del nuevo estadio azulgrana y por la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que mantengan vivo el objetivo de acceder al Top 8.

El 26 de octubre de 2022 quedó grabado como la última noche continental del viejo Camp Nou, aquella derrota ante el Bayern Múnich (0-3) que simbolizó un tiempo gris en la entidad. La situación ahora es bien distinta. El proyecto de Hansi Flick transmite señales positivas y llega a esta cita con tres victorias consecutivas en LaLiga, recuperando sensaciones, identidad y pegada.

Derrotas ante Chelsea y PSG y empate contra el Brujas

El Barça arrastra un camino pedregoso en Champions: derrotas frente a Chelsea y PSG, y un empate contra el Brujas que le han condenado a caminar al borde del playoff. La reacción es obligada. Urge ganar, urgen buenas sensaciones y urge evitar un invierno sobrecargado. Y delante aparece un rival teóricamente propicio, aunque cargado de morbo para el aficionado azulgrana.

El Eintracht regresa al feudo barcelonista por primera vez desde aquel 2-3 de abril de 2022 que silenció Europa League en mano, con un Camp Nou teñido inexplicablemente de blanco. Desde entonces, los germanos viven entre irregularidades, carencias defensivas y un rumbo frágil en Bundesliga. Son el equipo más goleado de la competición alemana y llegan tras encajar un durísimo 6-0 frente al RB Leipzig, además de caer en casa ante la Atalanta en Champions.

Pedri y Raphinha han vuelto

En contraste, el Barça ha afinado sus mecanismos ofensivos como en sus mejores noches del triplete nacional del curso pasado. Once goles en los últimos tres encuentros dan fe de un equipo reencontrado con la verticalidad, la presión y la eficacia. Lamine Yamal y Ferran Torres han firmado seis de esas dianas, pero la transformación pasa sobre todo por Pedri y Raphinha. El canario, con tres asistencias en dos partidos, y el brasileño, decisivo entre líneas, han devuelto ritmo, claridad y sensibilidad en la última zona.

A las buenas noticias se suman los regresos. Frenkie de Jong reapareció en el Villamarín tras un periodo de ausencia por motivos personales y un proceso vírico; Fermín López también dejó atrás su lesión en Stamford Bridge y tuvo minutos de calidad. Por primera vez desde el Clásico, Flick podrá alinear su trío predilecto en la sala de máquinas: Pedri, De Jong y Fermín.

¿Ferran Torres o Lewandowski?

El gran dilema del entrenador pasa por el 9. Ferran Torres encadena cuatro goles en dos partidos y atraviesa uno de los mejores momentos desde que llegó al club. Pero Robert Lewandowski, descansado en La Cerámica y verdugo histórico del Eintracht -16 goles en su etapa alemana- reclama su lugar natural en el once. Flick deberá equilibrar rendimiento inmediato y jerarquía para diseñar su ataque titular.

En el lado alemán, Dino Toppmöller afronta la visita a Barcelona en plena tormenta deportiva. El equipo suma solo cuatro puntos en Champions, fue goleado por Liverpool y Atlético, y su único triunfo fue en la jornada inaugural ante el Galatasaray. Además, llega sin su mejor futbolista ofensivo: Jonathan Burkardt no se ha recuperado de la lesión muscular sufrida ante la Atalanta. Michy Batshuayi será la referencia ofensiva, obligado a liderar un equipo que promete intensidad, pero que se cae con facilidad atrás.

Es una noche marcada por símbolos: el regreso del Camp Nou, la oportunidad de acercarse al Top 8 y la necesidad de demostrar que el proyecto de Hansi Flick ha superado su bache europeo. El Barça vuelve a casa y ahora toca comprobar si vuelve también su autoridad en Europa.

Alineaciones posibles:

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

EINTRACHT DE FRANKFURT: Zetterer; Doan, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi, Götze; Knauff y Batshuayi.

Horario y dónde ver el Barcelona - Eintracht

El Barcelona - Eintracht de Frankfurt, partido de la jornada 6 de la fase liga de la Champions League, se juega hoy martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Spotify Camp Nou.

El partido Barcelona - Eintracht de Frankfurt se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.