Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, no ha querido entrar a valorar las palabras de Joaquín, con quien coincidió en el Valencia. "Entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, no me mojo en este sentido. Estoy metido en el partido, y no en cosas individuales ni en cosas que han pasado hace muchos años", explicó Koeman.