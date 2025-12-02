Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Barcelona, nuevo líder de LaLiga EA Sports tras su victoria ante el Alavés y el empate del Real Madrid en Montilivi, recibe este martes al Atlético de Madrid en el partido adelantado de la jornada 19, un duelo espectacular entre dos de los gallos del torneo y que puede colocar a los colchoneros en el coliderato provisional, a la espera del Athletic - Real Madrid del miércoles en San Mamés.

Los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí el próximo mes de enero, adelantan sus partidos ligueros en una doble jornada espectacular y que se presentan clave de cara al título de Liga. El Barcelona es primero con 34 puntos, el Real Madrid le sigue con 33 puntos, el Villarreal es tercero con 32 puntos y el Atlético es cuarto con 31 puntos. Es decir, los cuatro primeros están solo separados por tres puntos tras las 14 primeras jornadas.

El Atlético de Madrid llega lanzado a la Ciudad Condal, con siete triunfos consecutivos desde que hincara la rodilla en el Emirates Stadium ante el Arsenal de Mikel Arteta. Los de Simeone han firmado seis victorias consecutivas en LaLiga, 18 puntos de 18 posibles que les han devuelto a la pelea por el título. Los rojiblancos pasan por el mejor momento de su temporada y amenazan con volver a ganar a domicilio al Barcelona, ya lo hicieron la temporada pasada en Montjuic. Esta vez el partido se jugará en el Spotify Camp Nou, donde el Barcelona ha derrotado a Athletic (4-0) y Alavés (3-1).

Los de Hansi Flick también ha reaccionado tras ceder en el Clásico (2-1) y han firmado cuatro victorias (Elche, Celta, Athletic y Alavés) para arrebatar el liderato al Real Madrid antes de recibir al Atlético de Madrid.

El Barcelona sabe que si gana este martes al Atlético abriría una brecha de seis puntos con los de Simeone, al margen de la presión que le metería al Real Madrid antes de jugar en San Mamés.

Posibles onces del Barcelona - Atlético de Madrid

Fermín y Gavi siguen siendo baja en el Barça, mientras que Ter Stegen y Frenkie del Jong ya se entrenaron el lunes en Sant Joan Despí. No se esperan grandes cambios en el once por el que apueste hoy Hans Flick, con Pedri y Raphinha como titulares.

Joan García estará un día más bajo los palos; con una defensa formada por Koundé, Eric García, Cubarsi y Balde. Frenki de Jong podría ser la novedad en el centro del campo junto a Pedri y Dani Olmo.

Arriba, la tripleta ya conocida de Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con la baja de Le Normand y la duda de Marcos Llorente. Simeone podría dar continuidad al once que salió y ganó al Oviedo. El once rojiblanco podría ser hoy el siguiente en el Camp Nou: Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Cardoso, Pablo Barrios; Simeone, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

FC Barcelona : Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsi, Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Horario y dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid

El Barcelona - Atlético de Madrid, partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se jugará el martes 2 de diciembre a las 21:00 horas (horarios peninsular), en el Spotify Camp Nou.

El partido Barcelona - Atlético de Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.