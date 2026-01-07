Barcelona - Athletic de Bilbao: Horario, alineaciones y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026 en directo

Llega una de los eventos más esperados e importantes del año, la Supercopa de España, que reúne a los cuatro equipos que por merecimientos propios se han ganado el derecho a pelear por un título siempre muy especial: Barça (campeón de Liga y Copa), Real Madrid (subcampeón de Liga y Copa), Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, tercer y cuarto clasificado de la Liga pasada.

Desde 2020 la RFEF implementó un nuevo formato de Final Four a partido único y en la misma sede (Arabia Saudí). Por lo tanto, la primera semifinal de la presente edición enfrentará al Barcelona (campeón de 2025) y Athletic (campeón de 2021), que precisamente también se vieron las caras en esta ronda la temporada pasada, con un resultado favorable a los azulgranas (0-2). El otro cruce, el más esperado, será el que protagonicen Real Madrid y Atlético.

El Barça llega lanzado: ocho victorias consecutivas

Los de Flick, campeones en dos de las últimas tres ediciones, llegan al duelo lanzados tras ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones y afianzando su liderato sobre el Real Madrid (cuatro puntos menos) jornada tras jornada. Además, el Barça dijo adiós hace semanas a la plaga de lesiones y contará prácticamente con la plantilla al completo.

Su rival, por contra, no puede decir lo mismo... Los leones acumulan tres pinchazos seguidos en Liga y necesitaron de la prórroga para imponerse al Ourense en su debut copero. Su última victoria en Liga fue hace justo un mes al imponerse al Atlético en San Mamés (1-0). La situación no es crítica pero el equipo necesita un empujón anímico para volver a su mejor nivel. Ahora mismo es octavo con 24 puntos, a 14 de puestos Champions y a nueve de Europa League.

Alineaciones y bajas de ambos equipos

Estas son las posibles alineaciones de Hansi Flick y Ernesto Valverde para el encuentro de hoy:

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri, Raphinha, Lamine, Rashford y Lewandowski.

Athletic de Bilbao: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Por otra parte, el club blaugrana no contará con Christensen ni Gavi, ambos lesionados; mientras que en el Athletic las bajas son Berchiche, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi y Yeray Álvarez.

Hora y dónde ver el Barça-Athletic de semifinales

La primera semifinal de la Supercopa de España 2026 se disputará hoy miércoles 7 de enero a las 20:00 (horario peninsular español) en el estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí). Un partido que podrás seguir en directo con la narración, la previa, los onces oficiales y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

