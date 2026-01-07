Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Supercopa de España

Barcelona - Athletic de Bilbao: Horario, alineaciones y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026 en directo

Catalanes y vascos se miden en la misma ronda que en la edición de 2025. Consulta los posibles onces, el horario y dónde ver la primera semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic.

Lamine Yamal y Nico Williams

Lamine Yamal y Nico WilliamsEuropa Press/Antena 3

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Actualizado:
Publicado:

Llega una de los eventos más esperados e importantes del año, la Supercopa de España, que reúne a los cuatro equipos que por merecimientos propios se han ganado el derecho a pelear por un título siempre muy especial: Barça (campeón de Liga y Copa), Real Madrid (subcampeón de Liga y Copa), Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, tercer y cuarto clasificado de la Liga pasada.

Desde 2020 la RFEF implementó un nuevo formato de Final Four a partido único y en la misma sede (Arabia Saudí). Por lo tanto, la primera semifinal de la presente edición enfrentará al Barcelona (campeón de 2025) y Athletic (campeón de 2021), que precisamente también se vieron las caras en esta ronda la temporada pasada, con un resultado favorable a los azulgranas (0-2). El otro cruce, el más esperado, será el que protagonicen Real Madrid y Atlético.

El Barça llega lanzado: ocho victorias consecutivas

Los de Flick, campeones en dos de las últimas tres ediciones, llegan al duelo lanzados tras ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones y afianzando su liderato sobre el Real Madrid (cuatro puntos menos) jornada tras jornada. Además, el Barça dijo adiós hace semanas a la plaga de lesiones y contará prácticamente con la plantilla al completo.

Su rival, por contra, no puede decir lo mismo... Los leones acumulan tres pinchazos seguidos en Liga y necesitaron de la prórroga para imponerse al Ourense en su debut copero. Su última victoria en Liga fue hace justo un mes al imponerse al Atlético en San Mamés (1-0). La situación no es crítica pero el equipo necesita un empujón anímico para volver a su mejor nivel. Ahora mismo es octavo con 24 puntos, a 14 de puestos Champions y a nueve de Europa League.

Alineaciones y bajas de ambos equipos

Estas son las posibles alineaciones de Hansi Flick y Ernesto Valverde para el encuentro de hoy:

  • Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri, Raphinha, Lamine, Rashford y Lewandowski.
  • Athletic de Bilbao: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Por otra parte, el club blaugrana no contará con Christensen ni Gavi, ambos lesionados; mientras que en el Athletic las bajas son Berchiche, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi y Yeray Álvarez.

Hora y dónde ver el Barça-Athletic de semifinales

La primera semifinal de la Supercopa de España 2026 se disputará hoy miércoles 7 de enero a las 20:00 (horario peninsular español) en el estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí). Un partido que podrás seguir en directo con la narración, la previa, los onces oficiales y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mario, de 130 kilos, completa tres maratones y tres medias en solo 90 días: "Acabé en silla de ruedas..."

Mario corriendo una carrera

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal y Nico Williams

Barcelona - Athletic de Bilbao: Horario, alineaciones y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026 en directo

Hansi Flick, en rueda de prensa

Flick se pronuncia sobre el regreso de Cancelo: "No está hecho todavía"

Nayanesh Ayman, paje de Baltasar: "Soy campeón del mundo y en mi tiempo libre ayudo a los Reyes Magos"

Nayanesh Ayman, 'rey' del Muay Thai y paje de Baltasar: "En mi tiempo libre soy campeón mundial"

Las vacaciones de Lamine Yamal con su familia en Dubái: "Me levanté enfadado otra vez"
Fútbol

Lamine Yamal revela los secretos de las vacaciones navideñas con su familia en Dubái

Kylian Mbappé, desesperado en el partido contra el Celta de Vigo
Real Madrid

Mbappé no viaja a Arabia Saudí para la Supercopa de España

Vinicius Jr
Real Madrid

Vinícius, a Xabi Alonso: "Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna"

El brasileño se quejó a su entrenador en el partido ante el Betis, según unas imágenes de Movistar+.

Sinner y Alcaraz en la final de las ATP Finals
Open de Australia

¿Alcaraz o Sinner? La predicción de Corretja para Australia: "A veces le pilla muy pronto..."

El extenista español se muestra optimista con el inicio de curso del murciano de cara al único Grand Slam que le falta.

Imagen del trofeo de la Copa de su Majestad el Rey

Sorteo de octavos de Copa del Rey 2025 -2026: Horario, cómo es el formato y dónde verlo en directo

Djokovic en Wimbledon 2025

Djokovic se baja del torneo de Adelaida y siembra dudas para el Open de Australia: "Es muy decepcionante..."

El futbolista fallecido tras caer a un pozo en Marruecos

Muere un futbolista de 15 años tras caer a un pozo de 50 metros mientras era perseguido por unos perros

Publicidad