Gareth Bale jugó al golf tras lesionarse en Getafe

ZIDANE DESCONOCÍA LA PARTICIPACIÓN DEL GALÉS

Gareth Bale asistió al Open de España de Golf (Cádiz) a ver al español Sergio Garcia y además jugó varios hoyos. Lo que ocurre es que acudió un día después de sufrir molestias en el muslo en su choque ante Getafe. El galés no estará presente en el encuentro ante el Villarreal. Su entrenador, Zinedine Zidane, no sabía nada al respecto: "Creo que Bale no estaba jugando al golf".