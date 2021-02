El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, compareció ante los medios en la previa del duelo ante el Atalanta de Champions. "No soy la persona para responder esto, no estoy lesionado, no sé qué hacen en la rehabilitación, no sé si es mala suerte o no, no conozco sus cuerpos, si es porque tenemos muchísimos partidos...", explicó Kroos sobre las numerosas bajas del equipo.