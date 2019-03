Argentina, indignada con un chiste de Cerezo sobre Simeone

'LE HE DICHO QUE NO A LA SELECCIÓN ARGENTINA"

El peculiar sentido del humor de Enrique Cerezo esta vez no ha hecho mucha gracia en Argentina. El presidente del Atlético de Madrid hizo una broma sobre el futuro de Simeone: "Le he dicho que 'no' a la selección argentina, así que lleven a quién quiera". Acto seguido, en el país albiceleste empezaron a especular con que el 'Cholo' pudiera ocupar el banquillo del combinado nacional. Sin embargo, todo quedó en una broma de Cerezo que 'se fue de madre'.