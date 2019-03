Arda Turan aclara su polémico 'me gusta' a la Undécima del Real Madrid

DICE QUE LE HACKEARON SU TWITTER

Si el futuro de Arda Turan en Can Barça estaba cuestionado, el siguiente hecho no le ayuda para nada. El jugador turco dio 'Me gusta' a un tuit en el que se ilustraba una imagen con el logo del Real Madrid con la Undécima Champions League. El centrocampista otomano ha dado sus explicaciones: "Hace dos días, mi cuenta fue hackeada durante un breve periodo de tiempo. Durante este tiempo, se hizo un retuit y se pusieron dos 'Me Gusta' sin mi conocimiento".