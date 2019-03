Arda: "Messi me ha dicho que me deja el '10' si lo quiero"

DE MOMENTO, EL TURCO NO TIENE DORSAL

El turco Arda Turan sigue sin dorsal en el Barça. Cuando le preguntaron en una televisión turca cuál llevaría, el culé respondió con humor. "Messi me dijo que me dejaría el '10' si lo quiero", contestó el gran fichaje del Barcelona esta temporada. Hasta enero, no podrá ser inscrito en las competiciones que juegue el Barcelona, sólo podrá entrenarse con el equipo.