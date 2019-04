Arbeloa: "No me dieron ninguna explicación cuando dejé de ir a la Selección"

VE DIFERENTE TRATO DE DEL BOSQUE CON OTROS COMPAÑAEROS

Álvaro Arbeloa ha hablado sin tapujos sobre su ausencia en las convocatorias con la Selección: "No me dieron ninguna explicación cuando dejé de ir". Así, apunta claramente a Del Bosque. "Ha habido situaciones peores de otros compañeros y no ha dicho nada, solo se ha mojado conmigo". Además, también desveló el consejo que le dio a Rafa Benítez en el Madrid.