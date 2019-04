Arbeloa: "No le guardo rencor a Piqué a pesar de lo que ha dicho de mí"

QUIERE ZANJAR LA POLÉMICA

La tensa conversación en Twitter entre Piqué y Arbeloa parece un capítulo cerrado para el jugador del Real Madrid. Arbeloaasegura que no guarda rencor a Piqué a pesar de sus palabras, alegando que siempre ha intentado defender a su equipo. "Creo que no me he equivocado, he defendido a mi equipo, y si me he equivocado lo seguiré haciendo porque voy a seguir defendiendo a mi equipo", aseguró.