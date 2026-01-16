Arbeloa: "Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del partido liguero ante el Levante y ha confirmado que Kylian Mbappé "está mejor y va a estar en la convocatoria", tras no viajar el pasado miércoles a Albacete para el partido de octavos de final de la Copa del Rey.

El entrenador salmantino ha asegurado que entiende el malestar de la afición tras lo ocurrido en la última semana, con la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el despido de Xabi Alonso y la eliminación copera ante el Albacete.

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que '90 minuti y en el Bernabéu son molto longo', y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu. Y eso es lo que le voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos", indicó Arbeloa.

El técnico salmantino aclaró que los jugadores de que no viajaron el pasado miércoles a Albacete no lo hicieron por "no podían jugar o si lo hacían asumíamos un riesgo de lesión".

"No estoy diciendo que los que se quedaron no querían venir, todo lo contrario. Todo el que estaba disponible para jugar en Albacete, vino con nosotros; los que se quedaron fue porque no podían jugar o si lo hacían asumíamos un riesgo de lesión. No quería asumir ese riesgo y lo volvería a hacer", argumentó Arbeloa.

"Los que se quedaron fue porque o no podían hacerlo o porque si lo hacían había riesgo de lesión. Cuando valoré el esfuerzo de Vini es porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido, de los esfuerzos que había hecho. Mostrar esa disposición y cómo afrontó el partido, los esfuerzos que hizo, es ser un líder, y eso es lo que necesito de Vinícius y lo que quiero ver en él. He leído muchas críticas hacia la cantera y los canteranos y me vais a tener enfrente siempre, porque para mí la cantera del Real Madrid es la mejor mundo. Van a estar siempre a mi lado y voy a seguir confiando en ellos como hasta ahora", añadió Arbeloa.

"Lo que pasó en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de físico, de muchas cosas..."

El entrenador del Real Madrid también quiso aclarar sus palabras posteriores a la eliminación en Copa del Rey en el Carlos Belmonte.

"No soy ajeno a todo lo que se dice, y si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi (Alonso) y hacia su cuerpo técnico, van a estar muy equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de físico, de muchas cosas de las que el responsable soy yo. Mientras esté en esta silla voy a seguir siendo el responsable. De todo lo que venga de aquí hacia adelante, solo va a haber un único responsable, que es el entrenador actual del Real Madrid. Con Antonio -Pintus- es un privilegio trabajar. Vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos", apuntó Arbeloa.

"Yo entiendo que se busquen culpables, pero yo trabajo para encontrar soluciones"

"Yo entiendo que se busquen culpables, pero yo trabajo para encontrar soluciones. Todo lo que pasa en el terreno de juego con mi equipo es mi responsabilidad. Cuando las cosas no van bien es porque entiendo que tengo que ser capaz de ayudar mejor a mis jugadores. Si no lo hacen es porque o no he sabido explicárselo bien o no lo han entendido. Me siento muy responsable. De esa derrota de Albacete sigo pensando lo mismo, no cambiaría ni una coma", señaló el entrenador del Real Madrid.

"Jude es un jugador que tiene mucha llegada, pero tiene capacidad también para crear"

Por último, Álvaro Arbeloa se refirió a Jude Bellingham y Fede Valverde.

"A mí me gusta tener futbolistas que puedan tener muchísima movilidad, y Jude es un jugador que tiene mucha llegada, pero tiene capacidad también para crear, para construir, y eso es lo que le voy a pedir, que sea importante, que tenga una trascendencia en el juego. También tiene capacidad de llegar a área que tenemos que aprovechar. Para mí, lo más importante es que él salga al campo y tenga muy claro lo que tiene que hacer y que esa trascendencia esa personalidad se refleje en el juego del equipo", explicó el salmantino.

"Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol que podría hacerlo bien en cualquier sitio. Tengo en él a un grandísimo capitán y lo ha demostrado estos últimos meses, que ha jugador donde se le ha pedido. Lo vamos a ver en muchas posiciones, porque nos puede dar muchas cosas. Me gusta tener un equipo en el que haya muchísima movilidad, van a poder intercambiar muchísimas posiciones. Seguro que él va a disfrutar mucho jugando al fútbol, que al final es lo que quiero, que salga que disfrute, que se encuentre a gusto. Es lo que debe ser un jugador del Real Madrid, encarna muy bien ese 'espíritu de Juanito', ese jugador de carácter, de fuerza, de entrega, de sacrificio y de talento. Fede es madridismo y es un representante excepcional de este escudo y de lo que es el Real Madrid", apuntó Arbeloa sobre Fede Valverde.