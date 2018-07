Arbeloa, en El Chiringuito: "Estaría preocupado por los que no son capaces de irse de un 'cono'"

LA POLÉMICA SE REMONTA MESES ATRÁS

La polémica entre Piqué y Arbeloa, en la que el central llamó "cono" al madridista, tiene su historia. El lateral ya fue preguntado en El Hormiguero: "No estaría preocupado si fuese un cono, por los compañeros que no son capaces de irse de un cono en un campo". También habló en Onda Cero: "Ojalá a todos los futbolistas les puedan llamar eso y consigan lo que he conseguido yo".