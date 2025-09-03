Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Racismo

Un año de cárcel y 1.086 euros de multa al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams

Los hechos se remontan a enero de 2020 en el estadio de Cornellá. LaLiga considera "un nuevo hito en la lucha contra el racismo" la condena al aficionado del club perico.

Un momento de la vista de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia

El acusado por insultos racistas a Iñaki Williams acepta un año de cárcel y dos sin acceder a un estadio | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ya hay condena para el aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams en un partido de Liga en Cornellá en enero de 2020. El acusado, K.G.B., ha aceptado este miércoles una condena de un año de cárcel, dos sin acudir a un estadio de fútbol y una multa de 1.083 euros.

El seguidor del RCD Espanyol, que fue el primer aficionado al fútbol al que la Fiscalía denunció por delitos de odio por insultos racistas proferidos en un estadio deportivo, podría evitar el ingreso en prisión si así lo acuerda en su sentencia la Audiencia de Barcelona. La condena por racismo es la sexta en el fútbol español en poco más de un año, algo que LaLiga cosndiera "un nuevo hito".

"Esta sentencia constituye un nuevo hito en la lucha contra el racismo en el fútbol, continuando con la línea de actuación firme y coherente de LaLiga en defensa de los valores de respeto e inclusión, y que fue precisamente reforzada a raíz de este incidente racista contra Iñaki Williams hace ahora ya más de cinco años", indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

La condena, que la sección sexta ha impuesto 'in voce' y ya es firme, incluye cuatro años de inhabilitación para trabajar en los ámbitos educativos o relacionados con el deporte y dos de prohibición de aproximarse a un estadio de fútbol de cualquier categoría.

Condenado por lo ocurrido en enero de 2020

El incidente racista ocurrió el 25 de enero de 2020, durante un partido de Liga entre el Espanyol y el Athletic Club en Cornellà-El Prat, cuando entre las 14:26 y las 14:28 horas Iñaki Williams recibió abucheos e insultos racistas cuando era sustituido.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que parte de los aficionados del Espanyol abuchearon al futbolista del Athletic simulando los gestos de los primates y gritando repetidamente "uh, uh, uh, uh", onomatopeya con la que pretendían imitar los sonidos de los monos. Los abucheos procedían de una parte del estadio blanquiazul situada en el sector 108 de la grada, donde se encontraba K.G.B., de nacionalidad española, quien "personalmente, entre muchos", según la Fiscalía, actuó "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".

El acusado profirió gritos y escenificó "gestos de menosprecio de carácter racista" contra Williams, generando en el futbolista "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación" con el consiguiente menoscabo de su dignidad, según el relato que ha aceptado este miércoles el acusado y ya condenado.

En la instrucción de la causa, Iñaki Williams admitió ante el juez que se sintió "humillado" por los insultos racistas y confesó sentirse indignado por que hechos de esta naturaleza se sigan produciendo en el siglo XXI.

Para LaLiga, la resolución supone "un paso más que ratifica el compromiso de LaLiga, que continúa trabajando con determinación para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación en el deporte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Día, horario y dónde ver el partido de semifinales del US Open

Alcaraz vs Djokovic en el Open de Australia 2025

Publicidad

Deportes

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao

La UCI "condena enérgicamente" los hechos ocurridos en La Vuelta y no toma medidas

Un momento de la vista de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia

Un año de cárcel y 1.086 euros de multa al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams

Álvaro Morata, en un entrenamiento en Las Rozas

Morata y su regreso a la selección española: "Hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material"

Molly Picklum celebra su victoria en Cloudbreak, Fiji
Surf

Molly Picklum se proclama campeona mundial de surf en Fiji: "Es un sueño hecho realidad"

Aymeric Laporte, en un partido con el Al Nassr
Mercado fichajes

Comunicado del Athletic sobre el 'caso Laporte': "La FIFA rechaza la tramitación del CTI y no podrá incorporarse"

Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la llegada de la Vuelta a Bilbao
Ciclismo

La Vuelta cancela la llegada a Bilbao por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech

La etapa 11 de la Vuelta a España ha sido neutralizada a tres kilómetros de meta "por motivos de seguridad" ante las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech. No hay ganador y, de cara a la general, cuentan los tiempos de los ciclistas a tres kilómetros de la meta en Bilbao.

Novak Djokovic, tras ganar a Taylor Firtz en el US Open
US Open

Novak Djokovic, antes de la semifinal ante Alcaraz: "Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente"

El serbio se medirá este viernes a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open y su objetivo es evitar la final que todo el mundo espera.

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Jiri Lehecka en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz no da opción a Jiri Lehecka y se mete en las semifinales del US Open (6-4, 6-2, 6-4)

Beatriz Laparra lo gana todo en tiro deportivo con una temporada histórica

Beatriz Laparra lo gana todo en tiro deportivo con una temporada histórica

El tenista italiano Jannik Sinner en el US Open

Sinner explica su relación con Alcaraz: "Una cosa es ser un buen tenista y otra es ser una buena persona"

Publicidad