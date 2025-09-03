Un año de cárcel y 1.086 euros de multa al aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams

Ya hay condena para el aficionado del Espanyol que profirió insultos racistas contra Iñaki Williams en un partido de Liga en Cornellá en enero de 2020. El acusado, K.G.B., ha aceptado este miércoles una condena de un año de cárcel, dos sin acudir a un estadio de fútbol y una multa de 1.083 euros.

El seguidor del RCD Espanyol, que fue el primer aficionado al fútbol al que la Fiscalía denunció por delitos de odio por insultos racistas proferidos en un estadio deportivo, podría evitar el ingreso en prisión si así lo acuerda en su sentencia la Audiencia de Barcelona. La condena por racismo es la sexta en el fútbol español en poco más de un año, algo que LaLiga cosndiera "un nuevo hito".

"Esta sentencia constituye un nuevo hito en la lucha contra el racismo en el fútbol, continuando con la línea de actuación firme y coherente de LaLiga en defensa de los valores de respeto e inclusión, y que fue precisamente reforzada a raíz de este incidente racista contra Iñaki Williams hace ahora ya más de cinco años", indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

La condena, que la sección sexta ha impuesto 'in voce' y ya es firme, incluye cuatro años de inhabilitación para trabajar en los ámbitos educativos o relacionados con el deporte y dos de prohibición de aproximarse a un estadio de fútbol de cualquier categoría.

Condenado por lo ocurrido en enero de 2020

El incidente racista ocurrió el 25 de enero de 2020, durante un partido de Liga entre el Espanyol y el Athletic Club en Cornellà-El Prat, cuando entre las 14:26 y las 14:28 horas Iñaki Williams recibió abucheos e insultos racistas cuando era sustituido.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que parte de los aficionados del Espanyol abuchearon al futbolista del Athletic simulando los gestos de los primates y gritando repetidamente "uh, uh, uh, uh", onomatopeya con la que pretendían imitar los sonidos de los monos. Los abucheos procedían de una parte del estadio blanquiazul situada en el sector 108 de la grada, donde se encontraba K.G.B., de nacionalidad española, quien "personalmente, entre muchos", según la Fiscalía, actuó "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".

El acusado profirió gritos y escenificó "gestos de menosprecio de carácter racista" contra Williams, generando en el futbolista "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación" con el consiguiente menoscabo de su dignidad, según el relato que ha aceptado este miércoles el acusado y ya condenado.

En la instrucción de la causa, Iñaki Williams admitió ante el juez que se sintió "humillado" por los insultos racistas y confesó sentirse indignado por que hechos de esta naturaleza se sigan produciendo en el siglo XXI.

Para LaLiga, la resolución supone "un paso más que ratifica el compromiso de LaLiga, que continúa trabajando con determinación para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación en el deporte".

