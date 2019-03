MUY FELIZ TRAS SU CONVOCATORIA CON ESPAÑA

Ander Herrera ha hablado con Javier Hernández sobre el día a día con Mourinho en el Manchester United y sobre su sorprendente convocatoria con España. "Estaba en Madrid de casualidad con mi novia y mi hija y cuando me lo comunicaron hice rápidamente la maleta, no vaya a ser que alguien se me adelantase".