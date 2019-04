Amadeo Salvo, sobre Peter Lim: "No peguemos a quien ha puesto el dinero, vamos a darle cariño"

DEFENSA A ULTRANZA

Amadeo Salvo ofreció una rueda de prensa para defender la gestión de Peter Lim al frente del Valencia. Salvo asegura que Lim "no es el problema", sino que "es la solución". "Quiero sentirme orgulloso de ser del Valencia, eso es lo que tenemos que decir a Peter Lim, no ladrón o sinvergüenza, no podemos matar al que me da de comer", espetó.