Álvaro Arbeloa: "He visto a jugadores que han querido ganar, no les puedo reprochar absolutamente nada"

El Real Madrid protagonizó anoche en el Carlos Belmonte una de las peores noches que se recuerdan del conjunto blanco en los últimos años. El equipo blanco cayó eliminado (3-2) ante el Albacete en los octavos de final, justo dos días después del despido de Xabi Alonso y en cuatro días ha dicho adiós a dos títulos: Supercopa de España y Copa del Rey.

Álvaro Arbeloa, el hombre que ha sustituido a Xabi Alonso en el banquillo, asumió en primera persona la histórica eliminación y salió en defensa de sus jugadores.

"No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos", indicó Arbeloa.

"Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora. No tengo miedo a esa palabra. La verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida. He sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas, a trabajar con mis jugadores y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor", añadió el nuevo entrenador del Real Madrid.

Muchas voces cuestionaron la convocatoria de Arbeloa para jugar en el Carlos Belmonte, pero el técnico blanco aseguró que "era la adecuada" y que la "volvería a hacer una y mil veces".

"Yo estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora. Yo creo que el equipo que he sacado y los jugadores que había en el banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria de grandísimos jugadores, de futbolistas con mucho talento, futbolistas diferenciales", afirmó Arbeloa.

"Para ellos yo creo que no es fácil tan solo con un día, con un nuevo entrenador, pues intentar hacer todo lo que les he pedido. Y como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota y para mí pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles sanitariamente y también físicamente. Tenemos muchas ganas de ganar y tenemos que recuperar a máximo nivel físico y nada más", analizó Arbeloa.

"No me arrepiento. Incluso ahora en este momento volvería a hacer lo mismo. Creo que he traído un equipo capaz de, no ganar al Albacete, sino capaz de ganar a cualquier equipo del mundo. Estoy muy contento con los jugadores que he salido a jugar. Tengo una plantilla de futbolistas extraordinarios, es un privilegio y un lujo poder entrenarles. Estoy convencido de que la convocatoria era la correcta y lo volvería a hacer una y mil veces", sostuvo el entrenador del Real Madrid.

"Al presidente del club no hace falta que le explique nada"

Álvaro Arbeloa apuntó que no tiene nada que explicarle a Florentino Pérez tras la derrota y eliminación ante el Albacete.

"Al presidente del club no hace falta que le explique nada. Él sabe bastante más que yo de todo esto, con la experiencia que tiene. Lleva 25 años de presidente y muchísimo más como madridista. Él sabe cuál es la historia de este club. Nosotros somos un club en ganador, que evidentemente también hemos, como he dicho antes, hemos tenido derrotas dolorosas y aquí solo miramos hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pensar en la Liga y en la Champions. Esto hay que dejarlo atrás", explicó Arbeloa.

"He perdido muchas veces en mi vida, derrotas duras y momentos difíciles, y no creo que las derrotas marquen. Si algo marca a este club son las victorias, son las vitrinas llenas, son los títulos. Para mí eso es lo que realmente marca y no estoy aquí para agrandar un currículum. Estoy aquí para ayudar al club a seguir siendo el mejor del mundo, a tener más títulos en las vitrinas y no para agrandar mi currículum ni para que se me considere mejor o peor entrenador", añadió Arbeloa.

El entrenador del Real Madrid admitió que la exigencia en el club blanco siempre es máxima, pero no defendió a sus jugadores.

"Siempre aquí en este club, empatar ya es malo, es una tragedia, imagínate pues una derrota como ésta. Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están, y más cuando lo haces con un equipo de una categoría inferior, aunque aquí ya sabemos la dificultad que te propone cualquier equipo", afirmó.

"Perder en el Real Madrid yo creo que un alivio no es nunca. Tiene unas consecuencias que pueden ser positivas si lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder hoy aquí. En el plano físico, creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio [Pintus] para eso para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta", comentó Arbeloa.

"Lo que he visto han sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado, que han intentado hacer lo que les he pedido. Les he dicho que no les puedo reprochar absolutamente nada, cómo me recibieron ayer y la actitud que han tenido durante el día de hoy. El aficionado del Real Madrid y todos sabemos la exigencia que tiene este escudo, la exigencia que tiene nuestra historia", añadió el entrenador blanco.

"Yo quiero ver a este Vinícius, uno que asume la responsabilidad"

Por último, Arbeloa agradeció a Vinícius su compromiso y el haber estado disponible para jugar en el Carlos Belmonte frente al Albacete.

"Ha sido positivo que, viniendo de donde venía él, con grandes esfuerzos la semana pasada y un viaje largo, haya querido estar aquí, jugar todos los minutos. Ha tenido una gran predisposición para echarse al equipo a la espalda y no esconderse nunca. Yo quiero ver a este Vinícius, uno que asume la responsabilidad. He visto a un Vinícius comprometido, que es capitán y estoy seguro que nos va a brindar grandes noches. Y si el Madrid quiere ganar títulos, necesita su mejor versión", concluyó Arbeloa.