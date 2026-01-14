Albacete - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de octavos de la Copa del Rey en directo

Tras el terremoto del despido de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid el equipo blanco afronta un duelo clave ante el Albacete este miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey. El estadio Carlos Belmonte será el escenario del estreno de Arbeloa al frente del primer equipo del Madrid, justo 72 horas después del inesperado cese de Xabi Alonso tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Se la juega el conjunto madridista ante un Albacete que hoy buscará dar la gran campanada en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26.

El Real Madrid necesita ganar y convencer hoy en el estadio Carlos Belmonte para comenzar a apagar la crisis abierta el pasado lunes con el cese de Xabi Alonso. Los jugadores están más señalados que nunca y, con el tolosarra ya fuera de la partida, todos los focos apuntan a ellos. En su primer entrenamiento al frente del primer equipo, Álvaro Arbeloa no pudo contar con Kylian Mbappé y el francés será baja hoy en la Copa del Rey, por lo que Gonzalo será la referencia ofensiva con Vinícius y Mastantuono en los costados.

Bellingham, Tchouameni y Güler se perfilan como la medular del Real Madrid en el Carlos Belmonte. La defensa apunta a estar formada por Carvajal, Huijsen, Asencio y Fran García. Courtois estará bajo los palos. El Real Madrid alcanza la ronda de los octavos de final tras una sufrida victoria (2-3) en Talavera de la Reina, con doblete de Kylian Mbappé.

Por su parte, el Albacete sea plantado en los octavos de final de la Copa del Rey después de tumbar al Celta de Vigo en los penaltis y tras forzar la prórroga ante los gallegos con un gol de Vallejo. El Albacete superó al Leganés (1-2) en la segunda ronda de la Copa del Rey y al UD San Fernando (0-3) en la primera ronda del torneo del k.o.

El Albacete "sueña" con eliminar al Real Madrid en el partido de octavos de final de Copa del Rey en el estadio Carlos Belmonte. Es lo que han manifestado tanto jugadores como el entrenador, Alberto González, quién sueña en voz alta: "Imagino un campo lleno, al final del partido, celebrando que hemos pasado la eliminatoria ante el que, posiblemente, sea el mejor equipo del mundo".

El once del Albacete ante el Real podría ser el siguiente: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo; Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco; Morci y Jefté

Posibles onces del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Huijsen, Asencio y Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo.

Horario y dónde ver el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey

El Albacete - Real Madrid, partido de octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26, se jugará el miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte.

El partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Albacete - Real Madrid.