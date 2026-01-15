Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente del autobús del Barcelona en Santander

El autobús del equipo azulgrana ha tenido un pequeño percance en el momento que salía del lugar en el que se hospedan antes del partido de octavos Copa del Rey.

Los jugadores del Barcelona a su llegada al Hotel Real de Santander

Los jugadores del Barcelona a su llegada al Hotel Real de Santander

Luis F. Castillo
Actualizado:
El FC Barcelona ha descansado en el Hotel Real de Santander antes de medirse al Real Racing Club en la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey 2026 en el estadio de El Sardinero.

Los miembros de la expedición culé aterrizaron en la capital cántabra sobre las 12:25 horas, momento en el que han subido a su autobús y emprendido el camino hacia el Hotel Real, situado en El Sardinero. Allí llegaron alrededor de las 13:00 horas recibidos por medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes.

Después, cuando salía del lugar en el que se hospedaba la expedición culé el autocar sufrió un pequeño percance que se ha viralizado en redes sociales.

El Barcelona visita este jueves al Real Racing Club de Santander en El Sardinero en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo al que los culés llegan tras conquistar la Supercopa de España y con el anhelo de seguir defendiendo el título de Copa, ante un Racing que, líder de Segunda, sueña con dar la sorpresa.

Open de Australia 2026: Carlos Alcaraz debutará ante Adam Walton y evita a Djokovic

Un momento del sorteo de emparejamientos del Abierto de Australia

Racing de Santander - Barcelona: Alineaciones y partido de octavos de Copa del Rey, en directo

Los jugadores del Barcelona a su llegada al Hotel Real de Santander

