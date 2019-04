Abogado: "En ningún caso está recogido que no se pueda entrar con una bandera que no esté prohibida"

LA PROHIBICIÓN DE LAS ESTELADAS, LLENA DE POLÉMICA

Xavier Canal, abogado experto en derecho deportivo, lo tiene claro: no es ilegal entrar con una estelada a un campo de fútbol. Así lo recoge la ley, o más bien, no recoge que "no se pueda entrar con una bandera que no esté prohibida". Sin embargo, desde el Gobierno central justifican una decisión que no ha gustado ni siquiera al Partido Popular de Cataluña.