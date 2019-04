Abelardo: "Cuando entró el balón en el 1-2, no sé si me dio un amago de infarto"

VIVIÓ CON MUCHA TENSIÓN LA VICTORIA DEL SPORTING

Abelardo, técnico del Sporting de Gijón, vivió con mucha pasión el triunfo de su equipo ante el Sevilla (2-1). El momento más álgido fue cuando los locales marcaron el gol de la victoria: "No sé ni como lo he celebrado, cuando ha entrado, me dolió mucho el pecho", declaró Abelardo.