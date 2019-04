Abel Caballero: "No sé si en el Madrid estarán enfadados porque les eliminamos de la Copa"

VUELVE A LA CARGA CONTRA LOS BLANCOS

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha vuelto a la carga contra el Real Madrid. Asegura que el conjunto blanco "no estuvo a la altura", ya que se trataba de "un tema de seguridad y el Madrid no ha cooperado". "No sé si estarán enfadados porque les eliminamos de la Copa del Rey", comentó.