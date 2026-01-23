El FBI detiene al exolímpico Ryan Wedding, uno de los narcos más buscados de Estados Unidos

El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos y comparado por las autoridades con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha sido detenido. Aunque no se ha precisado el lugar exacto del arresto, las fuerzas de seguridad estadounidenses situaban desde hace meses al fugitivo en México, donde presuntamente se ocultaba bajo la protección del cártel de Sinaloa.

"Esto es resultado directo del liderazgo de ley y orden del presidente Trump"

Así lo ha anunciado Pam Bondi, actual fiscal general de los Estados Unidos: "Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI han detenido a otro miembro de la lista de los diez más buscados del FBI: Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína".

"Wedding fue trasladado a Estados Unidos donde enfrentará la justicia. Esto es resultado directo del liderazgo de ley y orden del presidente Trump. Bajo él, los delincuentes no tienen refugio", ha escrito en X Bondi.

Participó en Salt Lake City 2002

Wedding, que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 en la modalidad de snowboard, llevaba años en la lista de los delincuentes más buscados. En noviembre de 2025, Estados Unidos elevó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por cualquier información que condujera a su captura, ante la magnitud de la organización criminal que presuntamente lideraba.

El director del FBI, Kash Patel, llegó a definirlo públicamente como "la versión moderna de Pablo Escobar" y "la versión moderna de 'El Chapo' Guzmán", subrayando el nivel de violencia y el alcance internacional de sus operaciones.

60 toneladas de cocaína al año

En la misma línea, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que Wedding encabezaba una organización criminal transnacional capaz de mover hasta 60 toneladas de cocaína al año hacia Estados Unidos.

La trayectoria de Wedding dio un giro radical tras su etapa como deportista de élite. En 2010 fue arrestado y condenado a 48 meses de prisión por intentar introducir en Canadá 24 kilos de cocaína procedentes de San Diego.

Tras cumplir parte de la pena, fue extraditado en 2011 a su país, donde las autoridades sostienen que trató de reorganizar una red de tráfico de drogas a gran escala vinculada al cártel de Sinaloa.

Huida a México

Cuando la Policía canadiense se disponía a detenerlo de nuevo, Wedding logró huir a México. Desde allí, según las investigaciones, continuó dirigiendo su estructura criminal y habría ordenado varios asesinatos para proteger sus intereses.

Su detención pone fin a una larga persecución internacional y supone un golpe relevante contra una de las redes de narcotráfico más activas entre América del Norte y Latinoamérica.

