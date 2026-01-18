La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos

"Empezamos muy mal. Todo se nos torció". Miguel Puertas no necesita elevar la voz para resumir lo que ha sido el Dakar 2026 para el Team Galicia. El piloto gaditano, cuarto clasificado final en la categoría Mission 1000 de motos eléctricas, pone palabras a una aventura que comenzó cuesta arriba y terminó escrita con letras de oro en la historia del rally más duro del mundo. "Y luego hicimos una remontada épica. Al final hemos conseguido que Fran esté arriba del todo en el podio, Esther tercera… ha sido muy emocionante".

El Mission 1000, la división experimental y sostenible del Dakar, cerró su edición 2026 con un dominio absolutodel Artic Leopard Dakar Galicia Team. Fran Gómez Pallas se proclamó campeón con 231 puntos, acompañado en el podio por su compañera Esther Merino, tercera, mientras que Puertas firmó una meritoria cuarta posición. Tres pilotos, un mismo proyecto y una forma de competir basada más en el compromiso colectivo que en los medios materiales.

"Ha sido un Dakar de muchos problemas", reconoce Puertas. "Pero lo hemos resuelto todo como equipo. Hemos funcionado a tope. Estoy muy orgulloso de mis compañeros". La frase resume una constante de estas dos semanas en Arabia Saudí: averías, dudas técnicas, gestión extrema de la batería y noches de apenas tres o cuatro horas de sueño en campamentos austeros, frente a estructuras mucho más potentes de otros equipos.

La emoción se apoderó del equipo al cruzar la meta final en Yanbu. Esther Merino apenas podía articular palabra. "Cuando acabas algo así, aunque no se pueda comparar con nada, te quedas sin palabras", confesaba. "Creo que nuestra cara expresa mucho más lo que sentimos por dentro, que es prácticamente inexplicable". La madrileña, que se quedó a un solo punto del segundo puesto, quiso poner el foco en el origen del proyecto. "Quiero dar las gracias a todos, especialmente a Fran, que es quien ha reunido los medios humanos y de todo tipo para que podamos vivir esta aventura".

Porque si algo define este triunfo es su carácter casi artesanal. El Team Galicia llegó al Dakar con una estructura mínima: una furgoneta, un coche y siete personas sosteniendo toda la logística, incluida la recarga nocturna de las motos eléctricas. Mientras otros equipos desplegaban trailers y carpas inflables, ellos apostaron por el ingenio, la estrategia y la resistencia mental.

Fran Gómez Pallas, alma y motor del proyecto, escuchaba a sus compañeros con una mezcla de orgullo y asombro. "Son personas de lujo, pilotos de lujo. Un equipazo", decía todavía incrédulo. A sus 56 años, y tras nueve participaciones en el Dakar marcadas por lesiones, abandonos y decepciones, el carballés ha cumplido por fin su gran sueño. "No nos lo creemos, pero hemos ganado el Dakar, los tres, el equipo".

El piloto gallego quiso acordarse de quienes han hecho posible el desafío. "Gracias a todos los sponsors. Hemos trabajado duro y este triunfo es de todos". Y, como ya es tradición en él, amplió la dedicatoria más allá del desierto saudí: "A la afición. Carballo, Costa da Morte, Galicia… no me canso de repetirlo. Granada, Madrid, todo el mundo. Gracias de verdad".

El Mission 1000 del Dakar 2026 ya es historia. Una historia de motos eléctricas rodando a más de 160 kilómetros por hora, de baterías apuradas hasta el 0%, de decisiones tácticas clave y, sobre todo, de una remontada que demostró que, también en el desierto, el trabajo en equipo puede marcar la diferencia.

