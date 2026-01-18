Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

DAKAR

La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos

Esther Merino tercera y Miguel Puertas completan el Team Galicia. Con una estructura mínima y muchos contratiempos, destacaron por su trabajo en equipo, ingenio y resistencia.

Fran Gómez a la izquierda, junto al ganador de motos Luciano Benavides y el de coches Nasser Al Attiyah.

La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos | Antena 3 Galicia

Publicidad

Carmen Chao
Publicado:

"Empezamos muy mal. Todo se nos torció". Miguel Puertas no necesita elevar la voz para resumir lo que ha sido el Dakar 2026 para el Team Galicia. El piloto gaditano, cuarto clasificado final en la categoría Mission 1000 de motos eléctricas, pone palabras a una aventura que comenzó cuesta arriba y terminó escrita con letras de oro en la historia del rally más duro del mundo. "Y luego hicimos una remontada épica. Al final hemos conseguido que Fran esté arriba del todo en el podio, Esther tercera… ha sido muy emocionante".

El Mission 1000, la división experimental y sostenible del Dakar, cerró su edición 2026 con un dominio absolutodel Artic Leopard Dakar Galicia Team. Fran Gómez Pallas se proclamó campeón con 231 puntos, acompañado en el podio por su compañera Esther Merino, tercera, mientras que Puertas firmó una meritoria cuarta posición. Tres pilotos, un mismo proyecto y una forma de competir basada más en el compromiso colectivo que en los medios materiales.

"Ha sido un Dakar de muchos problemas", reconoce Puertas. "Pero lo hemos resuelto todo como equipo. Hemos funcionado a tope. Estoy muy orgulloso de mis compañeros". La frase resume una constante de estas dos semanas en Arabia Saudí: averías, dudas técnicas, gestión extrema de la batería y noches de apenas tres o cuatro horas de sueño en campamentos austeros, frente a estructuras mucho más potentes de otros equipos.

La emoción se apoderó del equipo al cruzar la meta final en Yanbu. Esther Merino apenas podía articular palabra. "Cuando acabas algo así, aunque no se pueda comparar con nada, te quedas sin palabras", confesaba. "Creo que nuestra cara expresa mucho más lo que sentimos por dentro, que es prácticamente inexplicable". La madrileña, que se quedó a un solo punto del segundo puesto, quiso poner el foco en el origen del proyecto. "Quiero dar las gracias a todos, especialmente a Fran, que es quien ha reunido los medios humanos y de todo tipo para que podamos vivir esta aventura".

Porque si algo define este triunfo es su carácter casi artesanal. El Team Galicia llegó al Dakar con una estructura mínima: una furgoneta, un coche y siete personas sosteniendo toda la logística, incluida la recarga nocturna de las motos eléctricas. Mientras otros equipos desplegaban trailers y carpas inflables, ellos apostaron por el ingenio, la estrategia y la resistencia mental.

Fran Gómez Pallas, alma y motor del proyecto, escuchaba a sus compañeros con una mezcla de orgullo y asombro. "Son personas de lujo, pilotos de lujo. Un equipazo", decía todavía incrédulo. A sus 56 años, y tras nueve participaciones en el Dakar marcadas por lesiones, abandonos y decepciones, el carballés ha cumplido por fin su gran sueño. "No nos lo creemos, pero hemos ganado el Dakar, los tres, el equipo".

El piloto gallego quiso acordarse de quienes han hecho posible el desafío. "Gracias a todos los sponsors. Hemos trabajado duro y este triunfo es de todos". Y, como ya es tradición en él, amplió la dedicatoria más allá del desierto saudí: "A la afición. Carballo, Costa da Morte, Galicia… no me canso de repetirlo. Granada, Madrid, todo el mundo. Gracias de verdad".

El Mission 1000 del Dakar 2026 ya es historia. Una historia de motos eléctricas rodando a más de 160 kilómetros por hora, de baterías apuradas hasta el 0%, de decisiones tácticas clave y, sobre todo, de una remontada que demostró que, también en el desierto, el trabajo en equipo puede marcar la diferencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Federer: "Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Alcaraz..."

Roger Federer, en Melbourne antes del Open de Australia

Publicidad

Deportes

Fran Gómez a la izquierda, junto al ganador de motos Luciano Benavides y el de coches Nasser Al Attiyah.

La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos

Alcaraz durante el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz se rinde a su nuevo entrenador, Samu López, tras romper con Ferrero: "Ahora mismo es el mejor que hay en el mundo"

La prueba de Red Bull a sus dos pilotos

Red Bull reta a Max Verstappen y Lindblad con coches de hace 100 años: ¿quién salió ganador?

El espeluznante accidente de Lucas Eguibar en la Copa del Mundo de China: "Bastante que estoy vivo..."
Snowboard

El espeluznante accidente de Lucas Eguibar en la Copa del Mundo de China: "Bastante que estoy vivo..."

Alcaraz celebra un punto ante Adam Walton en el Open de Australia
Open de Australia (6-3, 7-6 y 6-2)

Alcaraz, 'inmaculado' en 1º ronda de Grand Slams: vence a Walton en Australia y ya sigue los pasos de Nadal

Jose Mourinho en un partido del Benfica
Real Madrid

¿Volvería a entrenar al Real Madrid? La sorprendente respuesta de José Mourinho...

El que fuera entrenador blanco de 2010 a 2013 no dudó en responder a su manera.

Florentino Pérez durante el Real Madrid-Levante de LaLiga
Real Madrid

La reacción viral de Florentino Pérez tras los cánticos de 'dimisión': "¿Eso va por mí?"

El presidente madridista también fue objeto de los pitos del Bernabéu en un día en el que prácticamente nadie se salvó.

Djokovic en la previa del Open de Australia 2026

Djokovic, la gran amenaza de Alcaraz y Sinner en el Open de Australia: "Puedo ganar a cualquiera, y aquí..."

El culturista brasileño

Muere 'el Popeye brasileño' tras inyectarse aceite en los bíceps: ¡llegaron a medir 73 centímetros!

Arbeloa durante el Real Madrid-Levante

Arbeloa, tras los cánticos de 'Florentino, dimisión': "No quieren al Madrid, sabemos de donde vienen esos pitos"

Publicidad