Enrique Cerezo: "A ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer machista lo que he dicho"

El pasado martes, Enrique Cerezo dijo que de dinero nunca hablaba "y menos con una mujer", unas declaraciones por las que se ha mostrado indignado.

El presidente del Atlético de Madrid cree que es "la mayor estupidez" que ha visto y que "no ha creado ninguna polémica". "No tengo nada en contra de las mujeres", dijo a los periodistas en un tenso encuentro.

Lejos de disculparse, se mostró cansado de la polémica. "Lo que he dicho es correcto y legal, y además a favor de las mujeres. Y no quiero decir nada más, porque me estáis poniendo en contra de todas las mujeres, a las que adoro, quiero y amo. Yo creo que a ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho ha sido machista, al contrario, puede ser simpático, alegre y, sobre todo, por el bien de ellas. Porque de dinero hay que hablarlo con quien hay que hablarlo", sentenció.