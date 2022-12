El entrenador del Meliana agredido por un padre, a Antena 3: "La solución es no dejar a los padres asistir a los partidos de fútbol"

José Antonio, entrenador del equipo alevín del Meliana, ha hablado con Antena 3 para explicar la brutal agresión que recibió por parte del padre de uno de los jugadores.

"Los chavales estaban preocupados", afirma tras relatar cómo ocurrieron los hechos. El técnico asegura que acudió la policía y que tanto el agresor como él han presentado denuncias.

"Hay que erradicar todo esto, nosotros no vivimos de esto, es un hobby", opina, además de aportar su solución para que casos así no vuelvan a producirse: "Veo una solución muy fácil: que los padres no puedan asistir a los partidos de fútbol".