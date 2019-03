El CSD no permite a Ana Peleteiro entrenarse en Madrid: "Es una vergüenza que con esa pista nos den ese trato"

SE ENTRENÓ GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

De poco le ha servido a Ana Peleteiro la medalla de bronce lograda para España en los europeos de Berlín. La atleta, que no podía entrenarse en Guadalajara, preguntó si podía hacerlo en Madrid y la respuesta fue 'no'. "Me dijeron que solo era para concentrados. Como deportista española que soy debería poder entrenarme ahí", dice.