Desvelan las causas de la muerte del culturista Kadu Santos a los 31 años: "Empeoró tras la muerte de su gato Baki..."

La madre de Kadu Santos, fisicoculturista fallecido hace una semana en Brasil, ha explicado las razones de la prematura muerte de su hijo a los 31 años. Hasta entonces se desconocían las causas pero todo apuntaba a una muerte súbita o a un fallo cardiopulmonar.

"Subió su presión arterial y decidió salir a cenar con su pareja y amigos, pero empezó a tener convulsiones y sufrió un derrame... Además, debido al esfuerzo de sus pulmones, el corazón se volvió insuficiente"

No obstante, su madre Iva Nolasco ha detallado cómo pasó su hijo las últimas semanas de vida: "Su presión arterial subió y decidió salir a cenar con su pareja y amigos para tratar de relajarse un poco. Se quejó de dolor de cabeza, empezó a tener convulsiones y luego sufrió un derrame cerebral. En el hospital le diagnosticaron una lesión cerebral en la zona donde se había producido la hemorragia", explicó la madre mientras explicaba también un problema que agravó su estado de salud: "Nació con una válvula cardíaca bicúspide en lugar de una tricúspide. Debido al esfuerzo de los pulmones, el corazón se volvió insuficiente". En resumen, Santos perdió la vida por un derrame cerebral que, además, le provocó una infección pulmonar debido al mencionado defecto congénito.

Empezó a sentirse mal tras la muerte de su gato, al que estaba muy unido

Por otra parte, Nolasco también aseguró que su hijo comenzó a sentirse mal el 4 de octubre, justo unos días después de que falleciera su gato Baki, al que estaba muy unido tanto él como su pareja Sabrina.

"Si supiera que en esta vida nuestro final sería este, lo volvería a hacer igual, eres la mejor persona que he conocido, nada malo se me viene a la mente"

Días después de la muerte de Santos a los 31 años, su novia, a la que pidió matrimonio en julio de 2025 tras arrodillarse en plena competición, publicó un emotivo post en redes sociales llorando la muerte de Santos. "Si supiera que en esta vida nuestro final sería este, lo volvería a hacer igual, porque estos fueron los mejores 4 años de mi vida y se que los tuyos también lo fueron... La mejor persona que he conocido en mi vida. Amoroso, feliz, extrovertido, soñador, apasionado, iluminado, divertido, cariñoso, respetuoso, humilde, generoso, justo, empático, amable, responsable, comprometido y podría ir días citando todas tus características, que sí, solo existen positivas. Cuando pienso en ti, nada negativo ni malo viene a mi mente, porque realmente no existía", reza parte de la larga carta en homenaje a su pareja.

En esta también menciona al gato Baki: "Hoy entiendo que nuestro Baki se fue porque no hay manera de un mundo donde ustedes dos no estén juntos. Además, lo último que te prometí antes de que me fueras fue que cuidaría de nuestros gatitos con todo el amor del mundo. Contra todos y contra todos, nos vemos en la próxima vida, mi amor!", sentencia.

En el palmarés de Santos lucía una impresionante lista de premios y logros que le convirtieron en un referente del país, y es que llegó a ganar once títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest. Además, su influencia iba más allá de los reconocimientos, en Instagram tenía más de 13.000 seguidores, ofrecía consultorías online y se definía como una persona que "transformaba cuerpos y mentes con práctica y conocimiento".

