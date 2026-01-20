Desaparece la estatua en honor a Severiano Ballesteros en Pedreña

Los vecinos de Pedreña, pequeña localidad del municipio de Marina de Cudeyo, en Cantabria, llevan horas en shock después de que el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo haya denunciado lo que "todo indica" parece el robo de la estatua del exgolfista y leyenda Severiano Ballesteros.

"Desaparición de la estatua en honor a Severiano Ballesteros. Esta tarde hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua dedicada a Seve Ballesteros, en Pedreña. Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo", informa el consistorio cántabro en su cuenta de Instagram.

"Si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas, les rogamos lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local", añade el comunicado del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.

La Policía Local y la Guardia Civil están investigando el suceso ocurrido este lunes y la desaparición de la estatua de más de 100 kilos de peso del ganador de cinco Ryders Cup, dos Masters de Augusta y tres Abiertos Británicos, entre otros trofeos.

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, ha explicado a la agencia EFE que no es fácil manipular esa estatua, esculpida en bronce y cuyo peso supera los 100 kilos, por lo que cree que se la habrán llevado entre tres o cuatro personas. El monumento estaba en un lugar emblemático de Pedreña, muy próximo al Real Club de Golf de la localidad, al que estuvo estrechamente ligada la trayectoria deportiva de Seve, desde que el golfista comenzó de caddie en ese campo.

Su escultura, a tamaño real y que fue inaugurada en agosto de 2017, estaba colocada directamente sobre el suelo y no contaba con un sistema de anclaje especialmente complejo, ha detallado el alcalde, quien añade que el Ayuntamiento ha solicitado el expediente para concretar las características técnicas del monumento y facilitarlo a la Guardia Civil, que investiga cómo y quién se ha llevado el monumento de su ubicación.

La escultura, financiada por el Gobierno central, el de Cantabria y el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, fue inaugurada en agosto de 2017 y es obra del escultor Salva García Ceballos. Representa, de cuerpo entero y a tamaño natural, al mítico deportista cuando ganó el Open Británico de 1984, con el puño cerrado y en gesto de victoria, una imagen que dio la vuelta al mundo.

El lugar donde se instaló, en el parque de La Barquería, se eligió para representar el hoyo 18 del campo de Saint Andrews (Escocia), escenario de la victoria de Seve en el Open Británico de 1984. Ese monumento recuerda desde entonces a Seve, quien el 7 de mayo de 2011 falleció en su casa de su Pedreña natal, a los 54 años, a causa de un tumor cerebral.