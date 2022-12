Dani Alves: "Me voy, pero volveré, porque soy un culé más"

Dani Alves llegó al Barcelona para la temporada 2008-09 procedente del Sevilla y desde su llegada ha sido un jugador importante para los diferentes entrenadores que lo dirigieron como es el caso de Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino y Luis Enrique.

El defensa recordó el primer día de entrenamiento en el club, bajo las órdenes de Guardiola. "En un mes, hará ocho años de mi llegada al FC Barcelona. En julio del 2008, entré por primera vez en este club y ocupé el vestuario en el que he vivido los logros más importantes de mi carrera profesional. Desde el primer día, desde ese primer entrenamiento a las órdenes de Pep Guardiola, hasta el último de ésta pasada temporada", manifestó Alves en su cuenta de Instagram.

Dani Alves ha vivido el mejor momento del club, y a eso hace referencia en donde ha conseguido varios títulos: "Soy un privilegiado, un futbolista trabajador y honrado, a quién la vida le ha permitido vestir la camiseta del mejor club del mundo en una década prodigiosa por la calidad de sus jugadores y entrenadores. Podría mencionar uno a uno a todos los extraordinarios compañeros con quiénes he tenido el placer de superar retos y dificultades en las múltiples formas en las que se han ido presentando a lo largo de este tiempo, pero prefiero darles un agradecimiento conjunto, porque en el vestuario del Barça no hay lugar para individualidades: Ganamos todos, perdemos todos".

Desde su llegada ha conseguido muchos títulos con el Barcelona: 3 Champions League, 3 Supercopas de la UEFA, 3 Mundiales de Clubes, 6 títulos de Liga, 4 títulos en la Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Su paso por el cuadro catalán ha estado plagado de triunfos. Sin embargo, después de ocho años llenos de alegrías, Dani Alves decide que es momento de partir y lo hará, probablemente, a la Juventus de Italia.

El defensa nacido en Brasil dejó en claro que no continuará en el Barcelona de Luis Enrique y lo hizo mediante una carta en su cuenta de Instagram: "Con esta carta no me despido, sólo quiero hacerles saber que he tomado la decisión de buscar un nuevo reto en mi carrera, porque las etapas -también las que son bonitas y gloriosas- se han de saber abrir, disfrutar y acabar cuando es el momento preciso. Y mi momento es este. Me voy, pero volveré, porque soy un culé más. Gràcies per fer-me sentir tan estimat", concluyó Dani Álves.