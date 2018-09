Tomás Valdivielso, abogado de Eufemiano Fuentes: "En 2006, lo que él hacía era legal"

SACA PECHO POR LA ABSOLUCIÓN DE SU CLIENTE

Tras la absolución del médico Eufemiano Fuentes por los casos de la Operación Puerto, su abogado, Tomás Valdivielso, saca pecho: "Pese a quien le pese, si la sangre no es un medicamento en España, no hay delito contra la salud pública". Defiende la legalidad de su cliente. "En 2006, lo que hacía Eufemiano no era un delito, hoy sí lo sería". Por último, dijo que su cliente ha sido señalado injustamente como "el médico del dopaje".