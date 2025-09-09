Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nueva jornada de tensión en La Vuelta a su paso por Galicia: los manifestantes han conseguido parar la competición

La etapa 16 se ha neutalizado a 8 kilómetros de meta ante las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech.

Agentes de la Guardia Civil intervienen en la protesta en el Alto de San Cosme

Agentes de la Guardia Civil intervienen en la protesta en el Alto de San Cosme Efe

Patricia Torres
Publicado:

Cientos de personas de colectivos en defensa de Palestina se han concentrado esta tarde en Mos (Pontevedra), en un punto cercano a la línea de meta, con un doble objetivo: denunciar la participación de un equipo israelí, el Israel Premier Tech, y paralizar la competición. El segundo lo han conseguido: la organización ha tenido que adelantar 8 kilómetros la línea de meta

La Vuelta ciclista a España está teniendo, en los últimos días, unas protagonistas inesperadas: las protestas de los grupos pro-palestinos para condenar la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición y denunciar el genocidio del pueblo palestino.

En Galicia las movilizaciones comenzaron el pasado domingo, en la que se vivieron momentos de mucha tensión en la provincia de Lugo, especialmente entre los municipios de Monforte de Lemos y O Corgo. Allí los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional se iniciaron ya una hora antes de la llegada a la meta, cobrando cada vez más intensidad una vez hubo finalizado la prueba deportiva.

¿El resultado? La caída de un competidor, Javier Romo, del equipo Movistar, por la aparición de un manifestante en la carretera, además de fuertes cargas policiales y una decena de detenidos.

Las protestas obligan a neutralizar la etapa 16 en Galicia

Tras una jornada de descanso este lunes, hoy La Vuelta celebró su etapa número 16, que cruzó la provincia de Pontevedra de norte a sur, recorriendo un total de 167 kilómetros, entre las localidades de Poio y Mos.

A lo largo de este trayecto los distintos colectivos promotores de las reivindicaciones en defensa de Palestina convocaron un total de siete concentraciones: en Poio, en Pontevedra, en Soutomaior, en Baiona, en Tui, en Nigrán y en el punto final del trayecto: en Mos.

Esta última protesta ha sido la más multitudinaria, con cientos de manifestantes cargados de banderas palestinas y de pancartas de protesta por la presencia de Israel en la prueba, en las que podían leerse mensajes como 'Galicia solidaria con Palestina' o 'Israel asesina, La Vuelta Patrocina'.

Mensajes similares a los de las proclamas que gritaban a viva voz, como 'La Vuelta patrocina el genocidio a Palestina', o 'que viva la vuelta del pueblo palestino'.

Ha sido una concentración masiva y también tensa, con intervenciones continuas de las fuerzas de seguridad, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, que tuvieron que desalojar a decenas de personas de la carretera por la que estaba previsto que pasasen los ciclistas.

Los agentes pudieron apartarlos, tras vivirse momentos de gran tensión, pero la situación fue de un nivel de nerviosismo y crispación tan grande, que la organización se vio obligada a suspender el paso de los deportistas por dicho punto, teniendo que adelantar 8 kilómetros la línea de meta.

La participación del grupo Israel Premier Tech está encontrando una respuesta de oposición social, que se está manifestando en los diferentes puntos del paso de la competición deportiva por toda España. Hace ya una semana, en Bilbao, las protestas obligaron a suspender la 11ª etapa de La Vuelta a tres kilómetros de la meta.

