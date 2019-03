La muerte de Michele Scarponi deja consternado al mundo del ciclismo

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) 22 de abril de 2017

Sin palabras. Se marcha una gran persona y un gran ciclista. DEP Michele Scarponi. — alejandro valverde (@alejanvalverde) 22 de abril de 2017

Día triste para el ciclismo, se va un gran ciclista y la alegría del grupo, descansa en paz Scarpa. @AstanaTeam pic.twitter.com/j4p1tZd3NU — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 22 de abril de 2017

No me lo puedo creer ! Una de las mejores personas que he conocido en este deporte ! Imposible !!! D.E.P. Michele Scarponi — jose joaquin rojas (@jjrojillas) 22 de abril de 2017

Toda la familia de La Vuelta está conmocionada por la trágica muerte de Michele Scarponi. Descanse en paz. — Vuelta a España (@lavuelta) 22 de abril de 2017

De las personas que pasan por tu vida y dejan huella, de los que no se olvidan. DEP Scarpa. — Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) 22 de abril de 2017

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio... — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 22 de abril de 2017

Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz. pic.twitter.com/DsC79nJ0yo — Movistar Team (@Movistar_Team) 22 de abril de 2017

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele. — Astana Proteam (@AstanaTeam) 22 de abril de 2017

A tragic accident took you away from us. You will always be in our hearts and on our roads. Ciao Michele pic.twitter.com/GU5SJHtSYr — Giro d'Italia (@giroditalia) 22 de abril de 2017

Everyone at Team Sky is shocked and saddened by the loss of Michele Scarponi. Our thoughts are with his family, friends, and all at Astana. pic.twitter.com/koRf1I4qke — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 22 de abril de 2017

