Jonas Vingegaard: "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno"

La última etapa de la Vuelta a España 2025 quedó cancelada a 56 kilómetros de meta por las protestas propalestinas y contra la participación del equipo Israel Premier-Tech, unas protestas que se saldaron con 22 policías heridos y dos detenidos.

La organización de la Vuelta a España lamentó en un comunicado "los lamentables incidentes" que han obligado a la suspensión de la última etapa de la ronda por las manifestaciones propalestinas. "Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid", informaba la organización de la carrera española.

"Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera", indicaba la Vuelta a España 2025.

Jonas Vingegaard: "Estoy muy decepcionado"

El propio Jonas Vingegaard lamentó lo ocurrido este domingo y el hecho de no haber podido celebrar su victoria en el tradicional podio en el centro de Madrid al anularse la última etapa por las protestas de los manifestantes propalestinos.

"Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno. Estoy muy decepcionado. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y la afición. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero es una pena que tenga que suceder aquí y nos impida terminar la carrera", explicó Vingegaard, según transmitió un comunicado del equipo.

El ciclista danés, no obstante, sí pudo disfrutar de una celebración en el hotel de su equipo, donde se improvisó un podio en el que le acompañaron, como sucede cada año tras el final de la Vuelta, el segundo y el tercer clasificados, el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock.

