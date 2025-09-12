Jasper Philipsen se impone en el sprint en Guijuelo; Vingegaard sigue como líder de la Vuelta

Antes de la pelea final en Navacerrada, con la esperada subida final a La Bola del Mundo, la Vuelta a España completó sin incidentes la decimonovena etapa, disputada entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km de recorrido, y en la que Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) se anotó la victoria en el sprint en Guijuelo.

Jonas Vingegaard mantiene el maillot rojo de líder de la Vuelta y rasco 4 segundos a Joao Almeida en una bonificación, por lo que el ciclista belga aforntará la etapa clave de este sábado con una ventana de 44 segundos sobre el corredor portugués y 2:39 sobre Tom Pidcock.

Este sábado se disputa la vigésima y penúltima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 168,8 km.

Protesta contra Israel y a favor de Palestina en Salamanca

Alrededor de un centenar de personas han protestado este viernes sin incidentes contra los bombardeos de Israel en Gaza en el puente de Enrique Estevan de Salamanca al paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad. Desde antes de las 16:00 horas, este grupo de personas, con banderas palestinas, han ido concentrándose en este puente, por donde salían los ciclistas de la capital, al grito de "Israel asesino" y cánticos de solidaridad con Palestina.

Otro de los gritos de los manifestantes ha sido "Esta etapa la vamos a parar", pero finalmente los ciclistas han podido discurrir con normalidad, en medio de un notable dispositivo de seguridad y sin que las personas que protestaban intentaran ocupar la calzada.

