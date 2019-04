Froome, dispuesto a hacerse pruebas fisiológicas cuando finalice el Tour

El maillot amarillo del Tour de Francia, el británico Chris Froome, se defiende de las sospechas de dopaje, asegura que está dispuesto a someterse a pruebas fisiológicas a cargo de expertos independientes, pero no a hacerlas públicas.

"Ahora estoy concentrado en la carrera, pero tras el Tour estoy abierto a someterme a pruebas fisiológicas que creo que pueden venirme bien. Pero no tengo pensado hacerlos públicos. Sería interesante que un experto independiente pudiera analizarlos", señaló el ciclista del Sky.

La filtración en las redes sociales de sus datos fisiológicos en la subida al Mont Ventoux de 2013, que para algunos expertos prueban que generó una potencia imposible sin la ayuda de productos dopantes, ha atizado las sospechas que rodean al ciclista nacido en Kenia.

"Ni siquiera he visto esos datos, es algo que hacen los entrenadores, yo estoy concentrado en mis rivales y en mis compañeros, no tengo tiempo para estadísticas, no estoy obsesionado con los números", replicó.

Sobre la presencia en la carretera mañana de Lance Armstrong para apoyar una campaña de lucha contra el cáncer, Froome indicó que no se siente concernido.

"Parece que viene a apoyar un plan de lucha contra el cáncer. Me parece bien, es un tema que me interesa porque mi madre lo sufrió. Pero no voy a verle, no me interesa el tema", dijo. En cuanto a la etapa de hoy, Froome negó que fuera tranquila y aseguró que el calor la complicó mucho. "Algunos sentirán mañana los efectos del calor, en una etapa muy complicada en Plateau de Beille", avisó.