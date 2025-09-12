Cortes de tráfico en Madrid por el final de la Vuelta a España: calles afectadas y alternativas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que realizará cortes puntuales y medidas especiales de ordenación durante este fin de semana, coincidiendo con las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

Las restricciones afectarán a carreteras de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, con especial incidencia en Ávila y Segovia.

Este sábado, la Bola del Mundo

La jornada más complicada será la del sábado, cuando los ciclistas recorrerán la etapa entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo.

El trazado incluye ascensos por el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y el Puerto de Navacerrada, además de localidades como San Lorenzo de El Escorial, Los Ángeles de San Rafael, Cercedilla y Guadarrama.

Los cortes intermitentes de tráfico se producirán desde el mediodía en distintas vías de estas provincias.

Calle Juan de Toledo hacia la carretera de Guadarrama​, en San Lorenzo El Escorial.

M-600 desde la entrada de El Escorial hacia la rotonda de conexión con la AP-6, M-614, la rotonda de Los Sanitarios, Alfonso Senra hasta Paseo de La Alameda y Alto del León.

Avenida de Madrid 15 (Cerca del Moro) en Navacerrada.

Tramo de la M-512 entre la gasolinera y el cruce con la carretera de Cebreros.

Carretera de Valdemaqueda.

M-622, carretera de Los Molinos hasta el cruce con la Nacional VI; también partes de la M-614 y M-623 hacia Collado Mediano.

Cortes entre Alalpardo y la capital

El domingo, día de la etapa final con meta en Madrid, también habrá cortes por la tarde en diferentes puntos del recorrido entre Alalpardo y la capital.

Desde el pasado jueves, la DGT ya informa a los conductores a través de los paneles de mensaje variable y del Servicio de Información de Tráfico.

El organismo recomienda planificar itinerarios alternativos con antelación y consultar el estado de las carreteras en sus canales oficiales: redes sociales, boletines de radio y televisión, el teléfono 011 o la web de la DGT.

El Metro de Madrid será la mejor alternativa para moverse por la ciudad.

M-603.

Avenida Monasterio de El Escorial.

Carretera de El Pardo a Fuencarral.

Calle Manuel Alonso.

Avenida de La Guardia.

Pista de El Cristo de El Pardo.

Paseo de la Virgen del Puerto Palacio Real.

Carrera de San Jerónimo.

Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno).

Paseo del Prado.

Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Plaza de Colón.

Calle Alcalá.

Callao.

Gran Vía.

Despliego policial especial por las protestas

Ante esta última fase de la Vuelta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado esta semana que desplegará a 1.100 agentes de la Policía y a otros 400 de la Guardia Civil para velar por la seguridad del evento, un refuerzo "extraordinario" ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech mientras continúan los ataques a la población palestina.

