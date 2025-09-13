Unos 100 manifestantes interrumpen el paso del pelotón a 18 km de la meta en la etapa 20 de la Vuelta

La penúltima etapa de la Vuelta a España 2025, además de lo deportivo, también ha estado marcada por la tensión fuera de la carretera. Unos cien manifestantes, que protestaban a favor del pueblo palestino y contra Israel interrumpieron la etapa 20, disputada este sábado entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, al cortar la vía con una sentada a unos 18 kilómetros de meta, justo antes del ascenso al Puerto de Navacerrada.

Los corredores han tenido que esquivar a los manifestantes que irrumpieron en la calzada a la altura de Becerril de la Sierra. Mientras algunos ciclistas consiguieron pasar por los laterales de la carretera, los coches de los equipos y de la organización quedaron bloqueados hasta que la policía intervino para abrir paso.

Se formó un pelotón en cuestión de segundos con decenas de personas sentadas en medio de la calzada. Esto ha podido ocasionar daños, pero afortunadamente los corredores consiguieron pasar el corte sin mayores incidentes, aunque varios tuvieron que frenar en seco o zigzaguear entre los coches.

Desviar el recorrido

No era el primer sobresalto del día. Minutos antes, la organización ya había decidido desviar el recorrido a la altura de Cercedilla para evitar otra concentración de las protestas propalestinas en la etapa 20. Ese cambio de itinerario eliminó uno de los sprints bonificados previstos.

Todo esto ocurre por la presencia del equipo Israel-PremierTech en la carrera. En las últimas jornadas ya se habían producido este tipo de situaciones, como en Bilbao y Ponferrada, así como un recorte de la contrarreloj de Valladolid. Los organizadores y las fuerzas de seguridad llevan varios días vigilando posibles nuevos intentos de protesta.

A pesar del incidente, la carrera no se detuvo. Tras superar el parón, los corredores han seguido rumbo a la Bola del Mundo, donde Jonas Vingegaard, ha sido el primero en cruzar la línea de meta. Con esta victoria, el danés ha ampliado su ventaja respecto a João Almeida, que partía la etapa a solo 44 segundos.

Ahora la diferencia llega los 67 segundos de cara a la jornada última en Madrid que finaliza en la plaza de Cibeles. La policía mantiene la vigilancia para que la carrera transcurra con normalidad y no surjan más incidentes como el del día de hoy.

