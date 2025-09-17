Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Chevi Guzmán brilla con dos oros en el Mundial de Patinaje de velocidad

Chevi Guzmán conquista su segundo oro en el Mundial de Patinaje en la prueba de los 100 metros. El otro oro conquistado por el español ha sido en los 500 metros: "No es normal lo que he hecho", nos cuenta.

Chevi Guzmán con el oro en el podio de China

Daniel Valares
Publicado:

El nombre de Chevi Guzmán ya es historia del patinaje. Es el único patinador que ha conseguido ganar todas las medallas de oro en todas las competiciones posibles y en todas sus disciplinas, como bien indica en conexión con Antena 3 Deportes: "Soy historia del mundo del patinaje, porque no es normal lo que yo he hecho. Campeón de Europa, campeón nacional, campeón del mundo y campeón de World Games en todas las carreras que existen".

"Verme campeón del mundo y no solo de la única prueba que me faltaba, pues creo que es la felicidad absoluta"

Chevi Guzmán

En Beidaihe (China), este residente de Vigo ha logrado algo que hasta la fecha no había conseguido: su primera medalla de oro en la carrera de 500 metros: "Pasar la línea, verme campeón del mundo y no solo de la única prueba que me faltaba, pues creo que es la felicidad absoluta".

En la carrera de los 500 metros Chevi se colocó en el carril interior y demostró plena confianza en sí mismo para llevarse el campeonato, a pesar de la dura guerra que le dieron sus rivales: "Nadie de los que va al frente va ganando. Todos están agarrando rebufo y están pasando en la última recta. Pero no, resulta de que a Chevi no le pasaron", decía el campeón del mundo entre risas.

"En casa puedes tener un campeón del mundo"

Tras arrasar en los World Games y en el Campeonato del Mundo, Chevi Guzmán reivindica y pelea por colocar el patinaje en lo más alto del deporte e invita a que las familias practiquen juntos este deporte y manda un mensaje contundente: "Vayan a patinar porque no saben si en su casa tienen un campeón del mundo esperando a ser explotado".

Un sueño por cumplir: los Juegos de Invierno

Con todo conseguido en su palmarés, Chevi Guzmán aún sueña con un objetivo único. En el próximo mes de noviembre tendrá lugar la clasificación de patinaje sobre hielo para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y Guzmán sueña con representar a España: "Mi objetivo es poder representar a España en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero es muy difícil, porque hay gente más preparada que yo".

