Bomberas denuncian que la exigencia de sus pruebas es exagerada: "El ejercicio de la cuerda es lesivo y no demuestra nada"

Los bomberos tienen que superar pruebas físicas como si fueran deportistas de élite; lo que se le exige a ellas aún es más duro: "A las mujeres les pedimos en vez de 30 repeticiones, 28 de press banca. No se plantean que a lo mejor esas dos repeticiones de menos para nosotras es un mundo", relata a Antena 3 Deportes Celia Ruiz, bombera de la Diputación de Toledo.

"Nos cuesta más crear músculo"

Creen que la exigencia en las pruebas físicas a las bomberas es exagerada. No se piensa en las características físicas femeninas: "Solemos tener más grasa y nos cuesta más crear músculo". Luego hay pruebas obsoletas como la cuerda: "Es una prueba extremadamente lesiva y no demuestra nada. Hoy en día no hay cuerdas ni cucañas. Las barras por las que se bajan no existen".

Celia tiene claro cómo tendrían que ser los exámenes físicos: "¿Qué puestos de trabajo hacen los bomberos? ¿Qué necesitan?". Celia aboga más bien porque les pongan pruebas relacionadas con su trabajo: "Son pruebas explosivas que no concuerdan nada con el trabajo que hace un bombero, que es al revés: resistencia". Y como bien saben ellas quien resiste gana.

