Beatriz Laparra lo gana todo en tiro deportivo con una temporada histórica

La tiradora almanseña conquista el Campeonato del Mundo de Compak Sporting y completa un año perfecto al ganarlo todo: Campeonato Mundial, Campeonato Europeo y Campeonato de España.

Daniel Valares
Publicado:

Beatriz Laparra, de Almansa (Castilla-La Mancha), ha cerrado la temporada de tiro deportivo de manera perfecta. La tiradora ha conquistado la triple corona imponiéndose en el Campeonato de España, ganando el Campeonato de Europa y alzando el Campeonato del Mundo, tanto en recorrido, como en compak.

Este último era el gran último evento de la temporada tanto a nivel nacional como internacional. "Mejorar lo de este año es imposible. Si ganar uno me parece una cosa increíble, pues ganar los cuatro me parece cuatro veces imposible", comentaba la campeona del mundo.

"Creo que debo estar orgullosa y muy contenta de mi currículum deportivo, porque llevo muchos años"

Beatriz Laparra

La competición dio cita a 799 tiradores de todos los rincones del planeta, lo que refuerza aún más el mérito que tiene la hazaña conseguida por Laparra, que se proclamó campeona del torneo al romper 192 platos, cerrando de esta manera la mejor temporada de su carrera: "Creo que debo estar orgullosa y muy contenta de mi currículum deportivo, porque llevo muchos años", aseguraba la almanseña.

Un palmarés que recoge 24 títulos internacionales, 32 europeos y 101 nacionales que colocan a Beatriz como la mejor tiradora de la historia de España y una de las mejores en el ámbito internacional. Pero ella no tiene prioridad por ninguno de ellos, sino que son todos importantes: "En los que he ganado, porque he ganado. Y en los que he perdido, porque he aprendido", dice la almanseña.

Una pasión familiar

La familia de Beatriz ha estado vinculada siempre a esta disciplina deportiva: "Mi familia tiene una armería en la que trabajamos todos mis hermanos y yo", por lo que siempre ha estado entre cartuchos y escopetas.

Laparra cuenta con el apoyo incondicional de su familia y siempre que hay alguna competición en el horizonte, siempre le dan las facilidades necesarias para que pueda ir a competir y no pisar la armería durante unos días: "Son los que hacen posible que cuando yo vaya a una tirada, tenga esa tranquilidad en mi cabeza de que todo está bien", declaraba la tiradora.

