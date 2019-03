Westbrook la lía contra los Warriors... ¡se le olvida botar el balón!

Westbrook vivió una noche diferente en el Oracle Arena. Era la segunda parte de su duelo contra Kevin Durant, un duelo que se volvieron a llevar los Warriors y en el que ambos se salieron del mapa a su manera. Sin embargo, Westbrook acaparó más miradas por varios motivos. Primero, en lo deportivo, sumando un nuevo triple-doble y dejando un mate brutal para la galería. Después, por otros dos momentos, uno en el que se le olvidó botar el balón y otro en el que protagonizó un encuentro bronco con Pachulia.

What was Russell Westbrook thinking when he did this. 😂 pic.twitter.com/rInIRLzh2k

Pachulia le hizo una falta flagrante de tipo 1 a Westbrook y éste se fue al suelo llevándose las manos a la cabeza, a lo que Pachulia respondió quedándose delante suyo mirándole fijamente. Después del partido, Westbrook juró que jugaría el siguiente partido contra los Warriors sí o sí para ponerle a Pachulia "el culo en su sitio".

Westbrook on the Pachulia incident: "I'm gonna get his ass back for that one." pic.twitter.com/yJDYes2nXn